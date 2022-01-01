أشغال غزة: استمرار الأعمال في شارع الرشيد الساحلي ضمن المنحة المصرية

غزة/ سما /

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، استمرار أعمال التعبيد والرصف في شارع الرشيد الساحلي شمال القطاع، وذلك ضمن المنحة المصرية لإعادة إعمار القطاع.



وبينت الوزارة، أن الأعمال تسير بشكل جيد ضمن المشروع في المرحلة الأولى، ووصلت في الشارع لمرحلة تركيب قواعد أعمدة الإنارة وتمديد الشبكات الكهربائية.



وأوضحت الوزارة أن أعمال التسوية مستمرة بوتيرة متسارعة في مشروع تعبيد شارع الرشيد ضمن المرحلة الثانية من المشروع.



وأشارت أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن منطقة الواحة وحتى شارع رقم 1 شمالًا، ويمتد بطول 2كم.