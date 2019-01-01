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تسريبات عن هاتف "سامسونغ" الجديد القابل للطي

الخميس 02 يونيو 2022 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسريبات عن هاتف "سامسونغ" الجديد القابل للطي



وكالات / سما /

كشفت تسريبات جديدة عن بعض المواصفات التي ستميز هاتف "سامسونغ" الجديد القابل للطي، من طراز "غالاكسي زد فولد 4".

ووفقما ذكر موقع CNET المتخصص بالأخبار التقنية، فإن هاتف "سامسونغ" سيدمج كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، مع كاميرتين بدقة 12 و10 ميغابكسل على التوالي، وبتقريب بصري "3 إس".

كذلك سيزود الهاتف بشاشتين قياس 7.6 و6.2 بوصات، وببطارية 4400 ميلي أمبير تشحن سريعا بقوة 25 واط، ومعالج سريع من نوع "كوالكوم سنابدراغون 8 بلس".

وأشارت التسريبات إلى أن موعد عرض الهاتف الجديد سيكون الخريف المقبل، وأنه قد يطلق إلى جانب هاتف آخر قابل للطي أيضا.

يذكر أن "سامسونغ" أطلقت أول هاتف قابل للطي "غالاكسي فولد" عام 2019، علما أن سوق هواتف هذه الفئة من الأجهزة حقق نموا بنسبة 260 بالمئة العام الماضي مقارنة بسنة 2020

#سامسونغ

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