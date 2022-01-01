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"داخلية شمال غزة" تُنجز 5 آلاف معاملة خلال مايو

الخميس 02 يونيو 2022 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أنجزت مديرية داخلية محافظة شمال غزة _الشق المدني 5 آلاف و755 معاملة للمواطنين، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بالمحافظة، خلال مايو الماضي.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية الشمال أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 3 آلاف و577 معاملة، شملت 1332 معاملة هويات "بدل فاقد وأولى، وبطاقات تعريف"، بالإضافة لـ 1544 معاملة مواليد ووفيات.

وأوضحت الإحصائية أن دائرة الجوزات أتمت 327 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 30 معاملة، فيما أنجزت دائرة الشئون القانونية1365 معاملة، فيما أتمت  دائرة الشئون العامة بالمديرية 149 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن سير وسلوك للمواطنين.

كما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 307 معاملة، في حين تم أرشفة 3 آلاف معاملة تقريباً من خلال مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال شهر مايو الماضي.

الجدير بالذكر أن مديرية داخلية الشمال تُقدم خدماتها لسكان منطقة شمال غزة وتتميز بسرعة إنجازها للمعاملات.

#شمال غزة

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