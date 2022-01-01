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موعد قرعة وانطلاق بطولة الناشئين في غزة

الخميس 02 يونيو 2022 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد قرعة وانطلاق بطولة الناشئين في غزة



غزة / سما /

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم, عن موعد قرعة وانطلاق بطولة الناشئين "مواليد 2006" بمشاركة 32 ناديا وأكاديمية.

وحددت اللجنة يوم الثلاثاء الرابع عشر من الشهر الجاري, موعدا لإجراء القرعة في مقر الاتحاد غرب غزة، على أن تنطلق البطولة يوم الجمعة الرابع والعشرين منه.

ومن المقرر أن يتم تقسيم الفرق إلى فرعين "غزة والشمال" و"الوسطى والجنوب", بواقع 16 في الأول, ومثلهم في الثاني, وفقا لما أوضحته اللجنة.

وأما بخصوص المجموعات, فستكون 4 في كل فرع, بحيث يتأهل الأول والثاني لدور الثمانية, وهكذا, على أن تجمع الموقعة الختامية بين بطل كل فرع لتحديد حامل اللقب في قطاع غزة.

وفيما يلي أسماء الفرق المشاركة في البطولة:

- فرع "غزة والشمال":

غزة الرياضي، خدمات الشاطئ، الصداقة، الأهلي، بيت حانون الرياضي، بيت حانون الأهلي، نماء، الزيتون، الوفاق، المشتل، التفاح، خدمات جباليا، بيت لاهيا، أكاديمية الوحدة، أكاديمية المحترفين، أكاديمية تشامبيونز.

- فرع "الوسطى والجنوب":

شباب رفح، خدمات رفح، شباب خانيونس، أهلي النصيرات، الأقصى، خدمات خانيونس، شباب الزوايدة، اتحاد دير البلح، الصلاح، جماعي رفح، خدمات المغازي، خدمات دير البلح، الرباط، خدمات النصيرات، أكاديمية القلعة، أكاديمية سكور.

#غزة #بطولة الناشئين #الناشئين

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