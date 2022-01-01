خدمات النصيرات يقترب من "حلم" الممتازة

غزة / سما /

خطف خدمات النصيرات نقاط المواجهة المصيرية مع المجمع الإسلامي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة في ختام منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.



وشهدت المباراة أحداث عنف كبيرة بين اللاعبين أعقبت تسجيل الهدف الثاني النصيرات في الشوط الثاني.



وفي الشوط الأول امتلك النصيرات الأفضلية في الأداء لكن الخطورة كانت محدودة لينتهي الشوط الأول سلبي النتيجة.



واستغل النصيرات بدايةً الشوط الثاني وتقدم بالنتيجة بهدف أول سجله محمد السطري ليضغط المجمع في بعض المحاولات التي لم تصل خطورتها لمنطقة العمليات.



وعزز أحمد العمواسي النتيجة للنصيرات بهدف ثانِ لتنطلق بعدها شرارة عنيفة بين اللاعبين شهدت اشتباك بالأيدي لعدة دقائق.



وطرد الحكم محمود أبو مصطفى 5 لاعبين، وهم: عبد اللطيف عليان، محمد العفاري من النصيرات، وعلي أبو مصطفى، ومحمود البحيصي من المجمع الإسلامي.



واستكمل الحكم الوقت المتبقي من المباراة دون أي تغيير على نتيجة الفوز للنصيرات الذي رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد المجمع الإسلامي عند 32 نقطة في المركز الرابع.