سيميوني يدخل صراع التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

وكالات / سما /

دخل المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، في صراع التعاقد مع واحد من نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية.

ورصد رادار سيميوني التعاقد مع رحيم ستيرلينج الذي يرغب في الرحيل للحصول على دقائق أكثر ليحافظ على مكانه في قائمة إنجلترا للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر بنوفمبر القادم.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن أتلتيكو مدريد يرصد التعاقد مع ستيرلينج لتعويض رحيل لويس سواريز، ووضع النادي المدريدي التعاقد مع رأس حربة أولوية له، مع العلم أن بيب جوارديولا يستخدم رحيم كجناح، لاعب وسط هجومي، وفي معظم الأحيان كمهاجم وهمي في مباريات فريق ملعب الاتحاد.

ويرغب ستيرلينج، البالغ من العمر 27 عاماً، في حمل حقائبه والرحيل عن السيتي حيث لا يشعر بالسعادة بسبب الدقائق التي يمنحها له جوارديولا، ومع التعاقد مع إيرلينج هالاند، ستتقلص حظوظه أكثر في المشاركة مع الفريق.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن التكلفة الاقتصادية للصفقة قد تجعل أتلتيكو مدريد لا ينجح في جلب اللاعب الذي يحصل على 16 مليون يورو كراتب سنوي.