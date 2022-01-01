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مبابي يجهز صفعة جديدة لريال مدريد

الخميس 02 يونيو 2022 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يجهز صفعة جديدة لريال مدريد



وكالات / سما /

قال تقرير صحفي إسباني، إن الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، يحاول توجيه صفعة جديدة لريال مدريد، خلال الفترة الحالية.

وكان مبابي على أعتاب الانتقال لريال مدريد، لكنه أخل بالاتفاق مع الميرنجي، وجدد عقده مع باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مبابي يحاول إقناع مواطنه تشواميني لاعب خط وسط موناكو، بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، وليس ريال مدريد.

ويسعى ريال مدريد لضم تشواميني لتدعيم مركز خط الوسط، وبالفعل حصل على موافقة مبدئية من اللاعب الشاب.

وأضافت الصحيفة: "مبابي يعمل على إغراء تشواميني بمشروع باريس سان جيرمان الجديد، حيث يعرف موهبته وما يمكن أن يقدمه للفريق".

ولا يملك باريس سان جيرمان في صراعه مع ريال مدريد على تشواميني، سلاح مبابي في الإقناع فقط، بل القدرة المالية لوضع 100 مليون يورو على طاولة موناكو للتخلي عن النجم الشاب.

#ريال مدريد #مبابي

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