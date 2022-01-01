فيديو.. الأرجنتين تتوج بلقب كأس الأبطال على أكتاف إيطاليا

وكالات / سما /

حققت الأرجنتين لقب كأس الأبطال، مساء أمس الأربعاء، على حساب إيطاليا، بالفوز بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جرت وقائعه بين بطل كوبا أمريكا، وبطل بطولة الأمم الأوروبية، في ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

ونال ليونيل ميسي ورفاقه كأس أرتيميو فرانكي في نسخته الأولى، مع العلم أن البطولة الوليدة هي نسخة المنتخبات من بطولة الإنتركونتيننتال التي كانت تجمع بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية على مستوى الأندية.

دخلت كتيبة راقصي التانجو في أجواء المباراة بهدف أول عن طريق لاوتارو مارتينيز، بصناعة مميزة من ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عند الدقيقة 28.

تألق لاوتارو استمر، حيث نجح اللاعب في وضع زميله أنخيل دي ماريا في مواجهة المرمى بتمريرة ذكية، قبل أن يضع المعكرونة الكرة داخل الشباك بشكل رائع، في الدقيقة 51.

وفي الوقت المبدد من المباراة، استمر طوفان الأرجنتين الهجومي ليسفر عن هدف ثالث حمل توقيع باولو ديبالا عند وصول الدقيقة 94.