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تشييع جثمان الشهيد ايمن محيسن في بيت لحم

الخميس 02 يونيو 2022 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد ايمن محيسن في بيت لحم



بيت لحم / سما /

 شاركت جماهير غفيرة من محافظة بيت لحم اليوم الخميس، في تشييع الشهيد ايمن محيسن 29 عاما، والذي استشهد صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وhنطلق موكب جنائزي مهيب من مستشفى بيت جالا الحكومي، وصولا إلى منزل عائلته في مخيم الدهيشة حيث إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، وثم الصلاة عليه في مسجد مخيم الدهيشة الكبير، والانطلاق إلى مقبرة الشهداء في قرية ارطاس.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة فجر اليوم الخميس، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجيش الاحتلال، وهو ما أدى إلى إصابة الشهيد ايمن محيسن برصاصتين في الصدر، قبل ان يعلن الاطباء في مستشفى بيت جالا الحكومي عن استشهاده، كما أصيب 4 شبان بجروح متفاوتة والعشرات بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال

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