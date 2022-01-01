"الإحصاء" ينجز مشروع الطاقة الشمسية في مقره الرئيسي

رام الله / سما /

انجز الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مشروع الطاقة الشمسية في مقره الرئيسي في مدينة رام الله، بتمويل ودعم مالي من وزارة الخارجية النرويجية.

وأوضح الاحصاء في بيان صحفي، أن المشروع نفذ بإشراف فريق فني متخصص من الإحصاء ووزارة الاشغال العامة والاسكان وسلطة الطاقة والمصادر الطبيعية، وتبلغ قدرة الألواح الشمسية التي تم تركيبها 60 كيلوواط، وستتيح توليد حوالي 100 ميغا واط ساعة/سنة من الطاقة، الأمر الذي سيساهم في تخفيض قيمة استهلاك الكهرباء بحوالي 17%.

وشكرت رئيسة جهاز الاحصاء علا عوض، النرويج حكومة وشعباً على الشراكة المتواصلة طويلة الأمد، مؤكدة أن الإحصاء سيواصل تميزه وانسجامه مع توجهات الحكومة الفلسطينية في مجال قطاع الطاقة.

بدورها، أكدت ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيسيت، أن دعم جهاز الإحصاء يأتي ضمن الجهود التي نسعى اليها في مواصلة بناء المؤسسات الفلسطينية، مشيرة إلى أن حكومة النرويج تدعم تنفيذ مثل هذه المشاريع الصديقة للبيئة.