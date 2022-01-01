  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: تفاخر بينت بالعقوبات الجماعية إرهاب دولة منظم ودعوة رسمية للتصعيد

الخميس 02 يونيو 2022 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تفاخر بينت بالعقوبات الجماعية إرهاب دولة منظم ودعوة رسمية للتصعيد



رام الله / سما /

ادانت وزارة الخارجية والمغتربين، تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، بسياسة العقوبات الجماعية البشعة التي تمارسها دولة الاحتلال ضد ابناء شعبنا، وفي مقدمتها سياسة هدم المنازل، ما يعكس حجم الفاشية والعنصرية التي تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال.

وأكدت "الخارجية" في بيان صحفي اليوم الخميس، أن ما يتفاخر به رئيس الوزراء الإسرائيلي يعكس اصرارا بائسا على تمسك دولة الاحتلال بالحلول العسكرية للصراع بديلاً للحلول السياسية، وتنكرا لالتزامات اسرائيل كقوة احتلال التي يفرضها القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وقالت: إن بينيت لا يرفض فقط الكشف عن المجرمين الذين اعدموا الشهداء شيرين ابو عاقلة، وغفران وراسنة، وبلال كبها، وثائر اليازوري، وايمن محيسن وغيرهم، وانما لا يفرض اية عقوبات بحقهم بما في ذلك هدم منازلهم.

وأضافت أن ذلك يعبرر عن عقلية الاستعمار والفاشية والعنصرية التي تحكم قرارات بينيت وامثاله، وهي في الوقت ذاته اعتراف رسمي من بينت بأن جرائم الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين تتم بقرار اسرائيلي رسمي وتنفذ بحماية وغطاء المستوى السياسي في دولة الاحتلال، كما أن بينت لا يعتبر المجرمين والقتلة من جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين ارهابيين، كما لا يعتبر جرائمهم ارهابا.

#وزارة الخارجية

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن موعد صرف رواتب موظفي غزة

لجنة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدّة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

استشهدت وبيدها حفنة تراب.. من هي الصحفية غفران وراسنة ؟

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مُسيّرة مصرية

حصار غزة.. حفار قبور معوله درجة ماجستير (صور)

هل اقتربت الحرب؟.. الصين توجه رسالة تحذير صارمة لتايوان وتُجري تدريبات عسكرية استعدادا للقتال

يديعوت: اتصالات مع "الليكود" لتشكيل حكومة جديدة ..وليتسمان يستقيل من الكنيست

الأخبار الرئيسية

مجلة اسرائيلية تكشف خبايا مكالمة الرئيس عباس وبلينكين: وعود فضفاضة ولا ترجمة على الواقع

منصور

القائمة الموحدة تعتزم تأييد قانون سريان الأبارتهايد بالضفة الغربية

zlXo4

موقع أميركي: البنتاجون يدرس تخفيض رتبة المنسق الأمني مع الفلسطينيين

يديعوت: السلطة الفلسطينية تمارس ضغوطًا شديدة على إدارة بايدن وتتبنى هذا التكتيك ..

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مخيم الدهيشة

الاتصالات الفلسطينية