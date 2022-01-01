لليوم السابع على التوالي: الاحتلال يواصل إغلاق مفرق بيتا جنوب نابلس

نابلس / سما /

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق مفرق بلدة بيتا جنوب نابلس، لليوم السابع على التوالي.

وقال رئيس بلدية بيتا محمود برهم، إن قوات الاحتلال تفرض سياسية العقاب الجماعي على 15 ألف مواطن في بيتا بإغلاقها المدخل الرئيسي للبلدة، ما يؤثر بشكل مباشر على القطاع التعليمي والصحي والاقتصادي للبلدة .

وأضاف: إن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير ومباشر جراء إغلاق المدخل بسبب إعاقة وصول كافة المنتجات الزراعية من خضار وفواكه إلى حسبة بيتا التي تعتبر مصدر رئيسي لتوزيع المنتجات الزراعية إلى وسط الضفة الغربية، الأمر الذي يكبد المزارعين والتجار سائر كبيرة بسبب إعاقة وصول هذه المنتجات في الوقت المناسب.

ودعا برهم كافة المؤسسات الإنسانية والدولية إلى التدخل بشكل فاعل وعاجل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفتح المدخل، ورفع العقاب الجماعي عن آلاف المواطنين.

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت مدخل بيتا الجمعة الماضية، إثر مواجهات اندلعت على المفرق، أدت إلى إشعال النار في محيط عدد من منازل المواطنين بسبب القنابل التي أطلقتها قوات الاحتلال.