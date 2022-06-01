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إسرائيل تفرض إغلاقا على معابر الضفة وغزة الأحد القادم

الخميس 02 يونيو 2022 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تفرض إغلاقا على معابر الضفة وغزة الأحد القادم



القدس المحتلة / سما /

فرضت إسرائيل إغلاقا على معابر الضفة الغربية وقطاع غزة يوم الأحد القادم 5-6-2022 أمام أصحاب التصاريح والعمال والتجار والبضائع، بسبب ما يسمى بـ"عيد الحصاد اليهودي".

وأعلنت سلطات الاحتلال عبر صفحة "المنسق"، اليوم الخميس، أن المعابر في الضفة يوم الأحد القادم، ستكون مغلقة أمام أصحاب التصاريح ورخص العمل مثل التجار والعمال والبضائع، بسبب ما يسمى بـ"عيد الحصاد اليهودي".

وأضافت: "بالنسبة لمراكز خدمات البطاقات الممغنطة تبقى مغلقة الأحد وأما بالنسبة لخدمات التصاريح يتم توفيرها في الحالات الإنسانية الاستثنائية الضرورية فقط مع العلم أنه يوم الاثنين تعود كافة الخدمات والمعابر للدوام الاعتيادي".

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