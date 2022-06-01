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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الخميس 02 يونيو 2022 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

تصدر استشهاد ثلاثة مواطنين في جنين وغزة والخليل، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- غفران وراسنة في عملها الإذاعي الأول: هذا هو الاحتلال يا عالم

- قوات الاحتلال تهاجم يعبد.. شهيد وجرحى

- استشهاد مواطن متأثراً بجروحه خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة

- اشتية: على المجتمع الدولي التحرك واتخاذ إجراءات جدية بحق إسرائيل

- حوارة تنتصر في "معركة العلم"

- الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الصحفية وراسنة

- أعضاء كونغرس يجددون مطالبتهم للبيت الأبيض بوقف جرائم التطهير العرقي في مسافر يطا

- شركة "جنرال ميلز" الأميركية تسحب استثماراتها من المستوطنات

- اتحاد الكتاب الأميركي ينضم للقضية المرفوعة لـ"الجنائية الدولية" حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بحق الصحفيين

* "الأيام":

- الاحتلال يعدم مواطنة قرب مخيم العروب ويعتدي على موكب تشيعيها

- شهيد وعدة إصابات برصاص الاحتلال في يعبد خلال التصدي لعملية هدم منزل الشهيد حمارشة

- الاحتلال يحتجز طفلة ويخضعها للتحقيق الميداني في الخليل

- مواجهات في دورا وحوارة ومخيم شعفاط

- الاحتلال ينفذ حملة هدم في مناطق عدة

- فشل مشروع قانون إعدام منفذي العمليات في الكنيست

- "الكنيست" يصادق بالقراءات التمهيدية على تجريم رفع العلم الفلسطيني

- 6 إصابات بالرصاص في مواجهات ليلية مع الاحتلال في مخيم العروب

- سلطات الاحتلال تبحث التوسع الاستيطاني بالمنطقة "E1" لبناء حوالي 3500 وحدة

"القدس":

- ثلاثة شهداء بينهم صحفية

- إدانات رسمية وشعبية للاحتلال

- مصادقة أولية على حظر علم فلسطين

- صحيفة إسرائيلية: الشهيد غنيم لم يشارك في مواجهات

- بحث التوسع الاستيطاني في المنطقة "E1"

- أطفال لاجئون يجبرون على ترك مدارسهم في غزة

#الصحف الفلسطينية

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