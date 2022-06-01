تصدر استشهاد ثلاثة مواطنين في جنين وغزة والخليل، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:
* "الحياة الجديدة":
- غفران وراسنة في عملها الإذاعي الأول: هذا هو الاحتلال يا عالم
- قوات الاحتلال تهاجم يعبد.. شهيد وجرحى
- استشهاد مواطن متأثراً بجروحه خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة
- اشتية: على المجتمع الدولي التحرك واتخاذ إجراءات جدية بحق إسرائيل
- حوارة تنتصر في "معركة العلم"
- الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الصحفية وراسنة
- أعضاء كونغرس يجددون مطالبتهم للبيت الأبيض بوقف جرائم التطهير العرقي في مسافر يطا
- شركة "جنرال ميلز" الأميركية تسحب استثماراتها من المستوطنات
- اتحاد الكتاب الأميركي ينضم للقضية المرفوعة لـ"الجنائية الدولية" حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بحق الصحفيين
* "الأيام":
- الاحتلال يعدم مواطنة قرب مخيم العروب ويعتدي على موكب تشيعيها
- شهيد وعدة إصابات برصاص الاحتلال في يعبد خلال التصدي لعملية هدم منزل الشهيد حمارشة
- الاحتلال يحتجز طفلة ويخضعها للتحقيق الميداني في الخليل
- مواجهات في دورا وحوارة ومخيم شعفاط
- الاحتلال ينفذ حملة هدم في مناطق عدة
- فشل مشروع قانون إعدام منفذي العمليات في الكنيست
- "الكنيست" يصادق بالقراءات التمهيدية على تجريم رفع العلم الفلسطيني
- 6 إصابات بالرصاص في مواجهات ليلية مع الاحتلال في مخيم العروب
- سلطات الاحتلال تبحث التوسع الاستيطاني بالمنطقة "E1" لبناء حوالي 3500 وحدة
"القدس":
- ثلاثة شهداء بينهم صحفية
- إدانات رسمية وشعبية للاحتلال
- مصادقة أولية على حظر علم فلسطين
- صحيفة إسرائيلية: الشهيد غنيم لم يشارك في مواجهات
- بحث التوسع الاستيطاني في المنطقة "E1"
- أطفال لاجئون يجبرون على ترك مدارسهم في غزة