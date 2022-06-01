هيئة الأسرى تنعى المحرر الشهيد أيمن محيسن من بيت لحم

رام الله / سما /

نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين والحركة الأسيرة داخل السجون والأسرى المحررين، اليوم الخميس 2/6/2022، المحرر الشهيد أيمن محيسن من مخيم الدهيشة في بيت لحم، والذي ارتقى صباح اليوم الخميس بعد إصابته بنيران جيش الاحتلال.

وتقدم رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر بأصدق مشاعر الحزن والمواساة من ذوي الشهيد محيسن، متمنيا من الله العلي القدير أن يرحمه ويلهم عائلته الصبر والسلوان، وأن يحشره مع الأنبياء والصديقين.

وأشارت الهيئة أن الشاب محيسن ارتقى شهيدا بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم واندلاع مواجهات عنيفة حيث أصيب بالرصاص الحي في صدره ووصفت حالته بالخطيرة حينها ليرتقي بعد ذلك شهيدا.

جدير ذكره أن الشهيد محيسن( 28 عاما) متزوج وأب لخمسة أبناء، وأمضى داخل سجون الاحتلال قرابة 3 أعوام، وهو ثالث شهيد برصاص الاحتلال خلال ال 24 ساعة الماضية.