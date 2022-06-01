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أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

الخميس 02 يونيو 2022 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم



تراجعت أسعار الذهب في فلسطين بداية تعاملات اليوم الخميس 2 يونيو 2022، كما تشهد الأسواق ركودا حادا في عملية البيع والشراء

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في فلسطين، بالتعاملات الصباحية اليوم الخميس، نحو 196.33 شيكل (58.95 دولار).

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في فلسطين اليوم الخميس، نحو 171.79 شيكل (51.59 دولار).

كما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في فلسطين، مستوى 147.25 شيكل (44.22 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في فلسطين، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 114.52 شيكل (34.39 دولار).

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