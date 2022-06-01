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جيش الاحتلال الاسرائيلي يفجر منزل منفذ عملية تل ابيب ضياء حمارشة في يعبد

الخميس 02 يونيو 2022 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الاسرائيلي يفجر منزل منفذ عملية تل ابيب ضياء حمارشة في يعبد



جنين/ سما/

 فجرت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل منفذ عملية تل ابيب ضياء حمارشة في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها نحو 30 آلية عسكرية بينها جرافة، اقتحمت البلدة ، ونشرت القناصة على أسطح منازل المواطنين، وهدمت اجزاء من المنزل قبل ان تقوم بتفجيره.

وخلال عملية الاقتحام اندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة استشهد خلالها الشاب بلال عوض كبها (24عاما) واصيب 6 اخرين بالرصاص الحي.

وافادت وزارة الصحة باستشهاد مواطن أصيب برصاص الاحتلال الحي في الصدر والفخذ، ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي.

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