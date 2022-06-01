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سفارتنا بالقاهرة تتولى إجراءات نقل جثمان الشهيد ياسر المصري الليلة

الخميس 02 يونيو 2022 01:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا بالقاهرة تتولى إجراءات نقل جثمان الشهيد ياسر المصري الليلة



القاهرة/سما/

أفادت سفارة دولة فلسطين بمصر، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم نقل جثمان الشهيد ياسر عطية محمد المصري (٤١ عاما ) الليلة الأربعاء من جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، حيث وافته المنية في جمهورية مصر العربية خلال تلقيه العلاج في مصر وهو أحد جرحى العدوان "الإسرائيلي" 2021.

وأكدت السفارة، توليها كافة اجراءات نقل جثمان الشهيد الطاهر ليوارى الثرى جسده في قطاع غزة .

وتقدم سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح ، ومستشارو وكوادر  السفارة ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية ، بخالص العزاء والمواساة القلبية لأهل الشهيد وآل المصري الكرام ؛ سائلين المولى عز وجل أن يربط على قلوبهم في مصابهم الجلل وأن يتغمد روحه بواسع رحمته وعظيم عفوه ومغفرته .

#السفارة الفلسطينية

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