الفصائل الفلسطينية تنعى الشهيد بلال كبها

جنين/سما/

نعت الفصائل الفلسطينية، مساء الأربعاء، الشهيد بلال كبها الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين، وأكدوا أن جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر لن يكسر إرادة شعبنا، وسيزيده إصرارًا على مواصلة طريق التحرير.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم في تصريحات صحفية، إن عملية الاحتلال في يعبد في جنين واحدة من تجليات العجز الصهيوني المطبق تجاه المقاومة المشتعلة في الضفة الغربية.

وأكد أن الاحتلال يعجز تمامًا عن إيجاد أي طريقة لوقف المقاومة والشباب الثائر في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في جنين هو امتداد لمعركة طويلة متواصلة بين مقاومة الضفة والاحتلال.

وشدد على أن جنين تخرج في وجه الاحتلال أكثر قوة وشراسة وتمسكًا بالمقاومة، وأن ثورة ومقاومة الضفة الغربية لن تتوقف حتى تحقيق حلم شعبنا بالتحرير والعودة.

بدوره، وجه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والأسير المحرر خضر عدنان، التحية إلى أهالي يعبد ومدينة جنين الذين يقفون في وجه الاحتلال دفاعاً عن منازل أهالي الشهداء، مؤكدًا أن جنين "ستبقى عصية على الكسر".

التكاتف والوحدة

ونعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين الشهيد كبها الذي ارتقى خلال تصدي أبناء شعبنا البطولي لقوّات الاحتلال المدججة التي اقتحمت مدينة جنين المحتلة لهدم منزل الشهيد البطل ضياء حمارشة.

وشددت الشعبية على أنّ دماء الشهداء لم ولن تذهب هباءً، وستعُبّد لنا حتمًا طريق التحرير والعودة.

وأكدت على أنّ الجريمة الصهيونية الجديدة تدعونا إلى مزيدٍ من التكاتف والوحدة، والانتقال من مربعات الانتظار والمراوحة في المكان، إلى ميادين المواجهة والاشتباك المفتوح مع الاحتلال، لتفجير انتفاضة شاملة أكثر تطورًا واتساعًا واشتعالاً على امتداد الأرض المحتلة، لمواجهة العدوان الصهيوني المستمر على شعبنا.

سياسة بينيت ستزيد شعبنا اصراراً على مواصلة النضال

من جهته، ذكر المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، أنّ سياسة الإعدامات التي تنتهجها حكومة بينت ومنح جنود الاحتلال قرار بإطلاق النار على المدنيين العُزل على الحواجز ستزيد الشعب الفلسطيني إصرارًا على مواصلة النضال حتى التحرير والعودة".

وتابع الحايك: "يجب على المجتمع الدولي الصامت التحرك لحماية الشعب الفلسطيني من إستراتيجية القتل والهدم والإعتقالات والإقتحامات التي تُمارس بدعم من حكومة الاحتلال".

دماء الشهداء لن تذهب هدرًا

ونعت حركة الأحرار الشهيد كبها مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً وأن جرائم الاحتلال تزيد من إصرار شعبنا على المواجهة والمقاومة حتى التحرير.

وأكدت الحركة على أن المطلوب من شعبنا أمام جرائم الاحتلال المتصاعدة، تفجير انتفاضة شعبية واسعة تشعل لهيب النار لتحرق الصهاينة المجرمين.

وأضافت "ستبقى جنين خزان الثورة والمقاومة والنموذج المتميز في مقاومة الاحتلال، وعدوان الاحتلال الممنهج عليها لن يُجهض ثورتها ولن يكسر إرادة أبطالها بل سيرتد ناراً ستحرقه وتزلزل كيانه".

وشددت على أن الجرائم والعربدة الصهيونية هي نتيجة إصرار السلطة على التمسك بالتنسيق الأمني الذي يُشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه على شعبنا ومقدساتنا، لذلك على السلطة وقف هذه الجريمة وإطلاق يد المقاومة في الضفة.

الرد بكافة الوسائل

ونعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، بكل فخر واعتزاز الشهيد بلال عوض كبها الذي ارتقى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد بجنين.

ودعت الحركة في بيان جماهير شعبنا والشباب الثائر والمقاومين الأبطال في جنين القسام للتصدي لقوات الاحتلال بكل عزم وقوة ولمزيد من حالة الاشتباك والرد بكافة الوسائل المتاحة على غطرسة المحتل وجرائمه بحق شعبنا.

وحيّت المقاومين والشباب الثائر الذين يقفون سدا منيعا في وجه قوات الاحتلال ويدافعون عن الأرض والحق الفلسطيني، داعية الشرفاء من أبناء الاجهزة الامنية للانخراط في ركب المقاومة والتصدي لقوات الاحتلال وحماية شعبنا من بطش وإرهاب الصهاينة.