"الخارجية" تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن جريمة إعدام الشهيد كبها

رام الله/سما/

حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين، حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الشهيد بلال عوض كبها (24 عاما) في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأدانت الخارجية في بيان صدر عنها، الليلة، جريمة إعدام الشهيد كبها التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها العدواني لبلدة يعبد، ما أدى الى إصابة 6 شبان بالرصاص الحي على الأقل، وصفت حالة ثلاثة منهم بالحرجة في الرقبة والبطن والوجه.

ورأت أن جرائم القتل والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والمسؤولين الإسرائيليين، محمّلة حكومة الاحتلال برئاسة بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع.

وطالبت الخارجية المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها المريب وتحمل مسؤولياتها والبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا.