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شاهد: الاحتلال يحتجز طفلة ويخضعها للتحقيق الميداني في الخليل

الأربعاء 01 يونيو 2022 11:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الاحتلال يحتجز طفلة ويخضعها للتحقيق الميداني في الخليل



الخليل/سما/

 احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، طفلة (12 عاما) واقتادتها إلى أحد الحواجز وأخضعتها للتحقيق الميداني وسط مدينة الخليل.

وقال والد الطفلة شادي سدر إن جنود الاحتلال اقتحموا منزله في شارع الشلالة وسط الخليل، وقاموا باحتجاز ابنته سلوى (12 عاما)، واقتادوها إلى الحاجز العسكري المقام قرب ساحة البلدية، ومنعوه من مرافقتها إلى داخل الحاجز، حيث تم إخضاعها للتحقيق، وهي بحالة خوف وبكاء شديد، بذريعة حملها سكينا أثناء وجودها داخل فناء منزله.

وبعد انهيار الطفلة نتيجة الخوف والبكاء، أطلق جنود الاحتلال سراحها بعد تهديدها وعائلتها بالعودة لاعتقالهم.

يشار إلى أن عائلة الطفلة سدر تسكن في شارع الشلالة وتتعرض باستمرار لاعتداءات من قبل الاحتلال ومجموعات المستوطنين، في محاولة لتهجيرهم من منزلهم.

#الاحتلال #الخليل

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