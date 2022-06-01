مصادر دبلوماسية: واشنطن بصدد تعيين مبعوث خاص للفلسطينيين

رام الله/سما/

أفادت مصادر دبلوماسية بأن الولايات المتحدة بصدد تعيين مبعوث خاص للفلسطينيين يقيم بواشنطن، حتى إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس.

وقالت المصادر -التي تحدثت لـ"العين الإخبارية" الإماراتية، شريطة حجب هويتها، كونها غير مخولة بالتصريح- إن الإدارة الأمريكية ما زالت مصرة على إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس، ولكن إلى حين ذلك، فإنها تقترح تعيين مبعوث خاص للفلسطينيين يتخذ من واشنطن مقرا له.

المصادر ذاتها أشارت إلى أنه "وفقا لهذا الاقتراح فإن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي هادي عمرو، سيكلف بهذه المهمة، لحين إعادة فتح القنصلية، وقد يتم تعيينه قنصلا عاما حال فتح القنصلية".

ولكن المصادر أشارت إلى أن "القيادة الفلسطينية ما زالت تصر على أن تفي الإدارة الأمريكية بوعدها، وأن تعيد فتح القنصلية الأمريكية بالقدس".

وردا على استفسار لـ"العين الإخبارية"، رفضت السفارة الأمريكية في إسرائيل نفي أو تأكيد هذه المعلومات.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أغلق القنصلية الأمريكية بالقدس، بعد أشهر من نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس أواسط العام 2018.



وأعاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي، أمس الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس.

وأشارت المصادر إلى أن "الإدارة الأمريكية تجري اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية لاعتماد الموظفين في القنصلية الأمريكية، التي سيعاد فتحها".

وتعارض الحكومة الإسرائيلية إعادة فتح القنصلية بالقدس، وتقترح أن تكون في رام الله، أو أي مكان آخر في الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، أواخر الشهر الجاري، في إطار جولة في المنطقة ستشمل أيضا إسرائيل.