  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأطر والمؤسسات الصحفية تدين إعدام الاحتلال الصحفية غفران وراسنة

الأربعاء 01 يونيو 2022 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأطر والمؤسسات الصحفية تدين إعدام الاحتلال الصحفية غفران وراسنة



غزة/سما/

أدانت الأطر والمؤسسات الصحفية الفلسطينية، الأربعاء، جريمة إعدام الصحافية والأسيرة المحرّرة غفران وراسنة التي ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي على مدخل مخيم العروب في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.


واعتبرت الأطر والمؤسسات الصحفية، في بيان صحفي  أنّ إفلات جنود الاحتلال من الملاحقة القانونية سيدفعهم لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية.


وأعربت عن تضامنها الكامل مع جميع الصحفيين الفلسطينيين الذين اعتدى عليهم جنود وشرطة الاحتلال والمستوطنين أثناء تغطيتهم المهنية لما يُسمى بـ"مسيرة الأعلام" في مدينة القدس المحتلة.


كما رحّبت الأطر والمؤسسات الصحفية بإعلان الأمم المتحدة إطلاق اسم الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قتلت بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في 11 مايو/أيار على برنامجها التدريبي السنوي للمذيعين والصحافيين الفلسطينيين.


ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى "التحرك العاجل من أجل محاكمة القتلة الذين ارتكبوا جرائم الحرب بحق الصحفيين الفلسطينيين وعدم إفلاتهم من العقاب".


وطالبت الأطر والمؤسسات الصحفية بضرورة توحيد الجسم الصحفي الفلسطيني لمواجهة الجرائم المتصاعدة بحق الصحفيين الفلسطينيين، وضرورة إجراء انتخابات لنقابة الصحفيين؛ من أجل تمثيل حقيقي وقانوني للصحافيين والمؤسسات الإعلامية بأسرع وقت ممكن.


كما وجّهت دعوة للاتحاد الدولي للصحافيين بضرورة التحرك من أجل توفير الحماية للصحافيين وملاحقة الاحتلال في كل المحافل الدولية.

#الصحفية غفران وراسنة

الأكثر قراءة اليوم

أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 6/2022: ارتفاع أسعار البنزين والغاز

انخفاض في سعر صرف الدولار

صور: استشهاد شابة برصاص الاحتلال قرب مخيم العروب بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

الرئيس يتلقى اتصالاً هاتفياً هاما من وزير الخارجية الأميركي

“أنا وديت ولادك الجنة”.. الجريمة التي هزت مصر.. صورة: أم تذبح أولادها الثلاثة وتحاول الانتحار

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مُسيّرة مصرية

يديعوت: اتصالات مع "الليكود" لتشكيل حكومة جديدة ..وليتسمان يستقيل من الكنيست

الأخبار الرئيسية

مصادر دبلوماسية: واشنطن بصدد تعيين مبعوث خاص للفلسطينيين

F160309FFF71-1

بعد تهديد الرئيس سحب الإعتراف بـ"إسرائيل"..مخاوف أمريكية من انفجار سياسي قبل زيارة بايدن للمنطقة

61490dd1423604637d2e548b

تفاصيل جديدة عن "رحلة الحرية": كيف تخفى الأسير أيهم كممجي ليلة كاملة والجنود قرب رأسه ؟

لجنة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدّة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مُسيّرة مصرية

الاتصالات الفلسطينية