  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل" تنفذ تدريبا جويا "يحاكي الهجوم على إيران"

الأربعاء 01 يونيو 2022 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تنفذ تدريبا جويا "يحاكي الهجوم على إيران"



القدس المحتلة/سما/

أجرت العشرات من المقاتلات الإسرائيلية تدريبات جوية على شن هجمات في إيران، وذلك في إطار تمرين "عربات النار" الذي يعد أحد أطول التدريبات العسكرية في "إسرائيل".
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء: "نفذت عشرات الطائرات الحربية تدريبا جويا لمحاكاة ضربات جوية بعيدة المدى في منطقة البحر الأبيض المتوسط".


وأضاف: "شاركت في التدريب الذي تم تنفيذه أمس عشرات الطائرات التي حاكت تحليق طويل المدى وشن غارات في العمق بالإضافة الى التزود بالوقود جوا".


وأوضح الجيش أن التدريب جاء في إطار مناورات "عربات النار" (تستمر لمدة شهر) وكجزء من رفع الجاهزية لسيناريوهات حربية متعددة الجبهات سواء إن كانت بعيدة أو قريبة.

من جانبه قال موقع "واللا" العبري اليوم، إن التدريب جاء لمحاكاة شن هجمات داخل إيران.


وأضاف الموقع: " قبل نحو أسبوعين كشف وزير الدفاع بني غانتس أن إيران تتجه نحو تصنيع قنبلة نووية واستكمال إنتاج وتركيب ألف جهاز طرد مركزي متطور".


ووقتها قال غانتس: "إيران تقف على مسافة بضعة أسابيع من تجميع المواد الانشطارية التي ستكون كافية للقنبلة الأولى، وتحتوي على 60 كغم من المواد المخصبة بنسبة 60%، وتنتج اليورانيوم المعدني بمستوى تخصيب بنسبة 20% وتمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى منظومة الإنتاج".


وأمس الثلاثاء، ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مقطع متلفز، اتهم فيه إيران بالكذب على العالم فيما يتعلق ببرنامجها النووي مضيفا "على العالم أن يتأكد من أن إيران لن تخرج من هذا دون عقاب".

#اسرائيل #ايران

الأكثر قراءة اليوم

أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 6/2022: ارتفاع أسعار البنزين والغاز

انخفاض في سعر صرف الدولار

صور: استشهاد شابة برصاص الاحتلال قرب مخيم العروب بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

الرئيس يتلقى اتصالاً هاتفياً هاما من وزير الخارجية الأميركي

“أنا وديت ولادك الجنة”.. الجريمة التي هزت مصر.. صورة: أم تذبح أولادها الثلاثة وتحاول الانتحار

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مُسيّرة مصرية

يديعوت: اتصالات مع "الليكود" لتشكيل حكومة جديدة ..وليتسمان يستقيل من الكنيست

الأخبار الرئيسية

مصادر دبلوماسية: واشنطن بصدد تعيين مبعوث خاص للفلسطينيين

F160309FFF71-1

بعد تهديد الرئيس سحب الإعتراف بـ"إسرائيل"..مخاوف أمريكية من انفجار سياسي قبل زيارة بايدن للمنطقة

61490dd1423604637d2e548b

تفاصيل جديدة عن "رحلة الحرية": كيف تخفى الأسير أيهم كممجي ليلة كاملة والجنود قرب رأسه ؟

لجنة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدّة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مُسيّرة مصرية

الاتصالات الفلسطينية