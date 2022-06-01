المنامة: فلسطين تشارك في مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي

المنامة/سما/

- انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الأربعاء، أعمال "مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي" بمشاركة فلسطين، وشخصيات عربية على مستوى رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، ووزارات التعليم بالدول العربية، وأعضاء البرلمان العربي.

ومثل دولة فلسطين في المؤتمر عضوا المجلس الوطني الفلسطيني صالح ناصر، وكايد الغول، وسفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف.

وافتتح نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، المؤتمر الذي تستضيفه مملكة البحرين لمدة يومين، تحت شعار "البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي" وينظمه البرلمان العربي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي اهتمام البرلمان بكل ما يعزز العلاقات الأخوية والتعاون والتكامل بين الدول العربية، لا سيما في مجال التعليم لدوره المحوري في تلبية تطلعات الدول والشعوب العربية في النهضة والتقدم.