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مجلس التعاون الخليجي يطالب بملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة دوليا

الأربعاء 01 يونيو 2022 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس التعاون الخليجي يطالب بملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة دوليا



الرياض/سما/

دان مجلس التعاون الخليجي اغتيال القوات الإسرائيلية الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وإصابة إعلامي آخر بالقرب من مخيم جنين أثناء قيامهم بأعمالهم الصحفية.

جاء ذلك في بيان صدر في ختام أعمال اجتماع الدورة الـ152 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.

وطالب مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي بفتح تحقيق لمساءلة مرتكبي هذه الجريمة البشعة وملاحقة المسؤولين عنها أمام جهات العدالة الدولية.


على صعيد آخر، قال المجلس إن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يخالف القوانين الدولية ويهدد بصورة مباشرة حل الدولتين ويعيق جهود السلام، مرحبا ببيان الاجتماع الرابع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس.

وأكد رفضه القاطع لجميع الممارسات الإسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، وأي محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

#مجلس التعاون الخليجي #شيرين أبو عاقلة

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