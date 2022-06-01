  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يسلم 10 إخطارات لوقف العمل والبناء في مردا شمال سلفيت

الأربعاء 01 يونيو 2022 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسلم 10 إخطارات لوقف العمل والبناء في مردا شمال سلفيت



سلفيت/سما/

سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرة إخطارات لوقف العمل والبناء لمنازل ومنشآت في قرية مردا شمال سلفيت.

وقال رئيس مجلس قروي مردا نصفت الخفش، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسلمت اخطارات بوقف العمل والبناء لعشر منازل ومنشآت، في المنطقتين الشمالية والشرقية من القرية، بحجة أنها تقع بمناطق مصنفة (ج).

وأضاف أن المنازل والمنشآت التي تسلمت الإخطارات تعود ملكيتها للمواطنين: ماجد علي ابراهيم ابداح، وأكرم راشد منصور، ومنذر أحمد ابداح، وعقاب منذر ابداح، وطلال عفيف ابداح، ومحمود محمد احمد ابداح، وزاهي رياض الخفش، وجاد سمير محمد ابداح، وجهاد سمير محمد ابداح، وعقاب ابداح.

وأوضح أن 6 منازل ممن تم تسليم أصحابها إخطارات مأهولة بالسكان، وتم بناؤها عام 1995 ويمتلك أصحابها رخص بناء وتقع في مناطق مصنفة "ب".

وبين الخفش أن مجلس مردا لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يجري من تصعيد إسرائيلي، وسيقوم بمتابعة هذه الإخطارات مع الجهات المختصة والمسؤولة، مشيرًا إلى أن القرية مستهدفة من قبل الاحتلال حيث تم تسليم تسعة اخطارات قبل شهرين، علاوةً على الاغلاقات المتكررة لمداخلها والتلوث البيئي الناجم عن المستوطنات.

ولفت إلى أنه سيتم عقد لقاء طارئ مع المواطنين بحضور مركز القدس للمساعدة القانونية والجهات ذات العلاقه من أجل البحث بموضوع الإخطارات والتحرك لمواجهتها.

من جانبه، أكد محافظ سلفيت عبد الله كميل أن الاحتلال يمارس تصعيدا خطيرا بحق المواطنين في المحافظة، ضاربا بعرض الحائط مواثيق حقوق الإنسان وكافة الاتفاقيات الدولية، مشددًا على وقوف محافظة سلفيت ومؤسساتها الرسمية والأهلية المختصة الى جانب الأهالي لتعزيز صمودهم ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية من خلال المتابعة القانونية والعمل الميداني وفق الإمكانيات المتاحة.

ـــــ

#الاحتلال #سلفيت

الأكثر قراءة اليوم

أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 6/2022: ارتفاع أسعار البنزين والغاز

انخفاض في سعر صرف الدولار

صور: استشهاد شابة برصاص الاحتلال قرب مخيم العروب بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

جيش الاحتلال يكشف عن واقعة "خطيرة" بين صفوفه ويفتح تحقيقا عاجلا

الرئيس يتلقى اتصالاً هاتفياً هاما من وزير الخارجية الأميركي

غزة: موعد الإجازة الصيفية لطلاب مدارس "الأونروا"

“أنا وديت ولادك الجنة”.. الجريمة التي هزت مصر.. صورة: أم تذبح أولادها الثلاثة وتحاول الانتحار

الأخبار الرئيسية

لجنة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدّة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مُسيّرة مصرية

لا مساس بالتفويض والبرامج..لازاريني : قرار باعادة العلاوة السنوية المجمدة لموظفي الاونروا بأثر رجعي

الكشف عن موعد صرف رواتب موظفي غزة

Screenshot_6

استشهدت وبيدها حفنة تراب.. من هي الصحفية غفران وراسنة ؟

الاتصالات الفلسطينية