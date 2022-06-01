الاحتلال يسلم 10 إخطارات لوقف العمل والبناء في مردا شمال سلفيت

سلفيت/سما/

سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرة إخطارات لوقف العمل والبناء لمنازل ومنشآت في قرية مردا شمال سلفيت.

وقال رئيس مجلس قروي مردا نصفت الخفش، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسلمت اخطارات بوقف العمل والبناء لعشر منازل ومنشآت، في المنطقتين الشمالية والشرقية من القرية، بحجة أنها تقع بمناطق مصنفة (ج).

وأضاف أن المنازل والمنشآت التي تسلمت الإخطارات تعود ملكيتها للمواطنين: ماجد علي ابراهيم ابداح، وأكرم راشد منصور، ومنذر أحمد ابداح، وعقاب منذر ابداح، وطلال عفيف ابداح، ومحمود محمد احمد ابداح، وزاهي رياض الخفش، وجاد سمير محمد ابداح، وجهاد سمير محمد ابداح، وعقاب ابداح.

وأوضح أن 6 منازل ممن تم تسليم أصحابها إخطارات مأهولة بالسكان، وتم بناؤها عام 1995 ويمتلك أصحابها رخص بناء وتقع في مناطق مصنفة "ب".

وبين الخفش أن مجلس مردا لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يجري من تصعيد إسرائيلي، وسيقوم بمتابعة هذه الإخطارات مع الجهات المختصة والمسؤولة، مشيرًا إلى أن القرية مستهدفة من قبل الاحتلال حيث تم تسليم تسعة اخطارات قبل شهرين، علاوةً على الاغلاقات المتكررة لمداخلها والتلوث البيئي الناجم عن المستوطنات.

ولفت إلى أنه سيتم عقد لقاء طارئ مع المواطنين بحضور مركز القدس للمساعدة القانونية والجهات ذات العلاقه من أجل البحث بموضوع الإخطارات والتحرك لمواجهتها.

من جانبه، أكد محافظ سلفيت عبد الله كميل أن الاحتلال يمارس تصعيدا خطيرا بحق المواطنين في المحافظة، ضاربا بعرض الحائط مواثيق حقوق الإنسان وكافة الاتفاقيات الدولية، مشددًا على وقوف محافظة سلفيت ومؤسساتها الرسمية والأهلية المختصة الى جانب الأهالي لتعزيز صمودهم ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية من خلال المتابعة القانونية والعمل الميداني وفق الإمكانيات المتاحة.

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