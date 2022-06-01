تصريح هام من بلدية غزة بشأن تنظيم الشوارع

غزة/سما/

أكدت بلدية غزة أن تنظيم المدينة أحد أبرز واجباتها وتوليه أهمية كبيرة لما له من أثر كبير في تسهيل حركة المواطنين وضمان راحتهم، بجانب تنظيم الحركة المرورية، مشيرة إلى أنه وتزامناً مع بدء الإجازة الصيفية عملت البلدية على رصد التعديات على الأرصفة والطرقات والتي تكررت عليها شكاوى المواطنين، وإزالتها وفق النظام والقانون.

وناشدت البلدية أصحاب المنشآت التجارية والبسطات، بعدم التعدي على المرافق العامة والالتزام بالأماكن المتاحة لممارسة أعمالهم التجارية وتفضيل المصلحة العامة على المصالح الشخصية.

وأفادت أن بعض أصحاب المحلات والبسطات يقومون بإغلاق الأرصفة والطرقات بشكل كلي أو جزئي وحجب الرؤية عن السائقين والمارين على الطريق مما يؤدي لإعاقة حركة مرور الأفراد على الرصيف ويتسبب في إزدحامات وحوادث مرورية.



وأوضحت البلدية أنها تتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتنشيط الحركة التجارية ومساعدة الفئات الهشة في المجتمع، وأن جهودها في تنظيم الشوارع لا تمس أصحاب البسطات غير المتعدين على الملك العام رغم مخالفتهم للأنظمة تقديراً للأوضاع الاقتصادية التي تعيشها المدينة والمواطنين.

وأضافت أن جهود تنظيم الشوارع والأرصفة تستهدف المناطق الرئيسة بالأساس والتي تشهد حركة مرورية كثيفة لاسيما مفترقات الطرق ومواقف تحميل وتنزيل الركاب وأمام المحلات والمؤسسات التي يشكو أصحابها للبلدية من وقوع ضرر عليهم نتيجة هذه التعديات.

وتؤمن البلدية بأن هذه الجهود ستؤثر ايجاباً على حياة السكان وانتفاعهم من المرافق العامة وتقلص الإزدحامات المرورية وحوادث الطرق.

وأكدت البلدية أن جميع موظفيها العاملين في الميدان يطبقون النظام وفقاً للسياسات والإجراءات المتبعة والتي تصدرها البلدية لهم لخدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم داعية كافة المواطنين وأصحاب المحلات والبسطات للتعاون معهم حفاظاً على السلامة العامة.