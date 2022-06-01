  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد: الاحتلال يعتدي على موكب تشييع الشهيدة غفران وراسنة

الأربعاء 01 يونيو 2022 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الاحتلال يعتدي على موكب تشييع الشهيدة غفران وراسنة



الخليل/سما/

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على موكب تشييع جثمان الشهيدة غفران وراسنة، قرب مخيم العروب شمال الخليل، اليوم.

وحاول جنود الاحتلال منع مركبة الإسعاف التي نقلت جثمان الشهيدة من مستشفى الأهلي في الخليل، من دخول مخيم العروب، بعد أن أغلقوا البوابة الحديدية المنصوبة على مدخله.


 
وأفادت مصادر محلية، إن المشيعين حملوا جثمان غفران من مركبة الإسعاف إلى المخيم مشياً على الأقدام، رفضاً لإجراءات الاحتلال التنكيلية بالشهيدة بعد إعدامها.

واعتدى جنود الاحتلال بالضرب وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في تشييع الشهيدة.

ويأتي الاعتداء على جنازة الشهيدة غفران في سياق اعتداءات متعددة نفذتها قوات الاحتلال مؤخراً، على جنازات الشهداء، كما حصل في جنازة الشهيدين شيرين أبو عاقلة ووليد الشريف، في القدس المحتلة.

واستشهدت غفران وراسنة بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليها، قرب مخيم العروب، صباح اليوم، ويذكر أنها خريجة من كلية الإعلام في جامعة الخليل.

#الخليل #الشهيدة غفران وراسنة

الأكثر قراءة اليوم

أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 6/2022: ارتفاع أسعار البنزين والغاز

انخفاض في سعر صرف الدولار

صور: استشهاد شابة برصاص الاحتلال قرب مخيم العروب بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

جيش الاحتلال يكشف عن واقعة "خطيرة" بين صفوفه ويفتح تحقيقا عاجلا

الرئيس يتلقى اتصالاً هاتفياً هاما من وزير الخارجية الأميركي

مباحثات عسكرية إسرائيلية ـ قبرصية بعد مناورات "ما وراء الأفق"..وغانتس يهدد

غزة: موعد الإجازة الصيفية لطلاب مدارس "الأونروا"

الأخبار الرئيسية

لجنة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدّة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

لا مساس بالتفويض والبرامج..لازاريني : قرار باعادة العلاوة السنوية المجمدة لموظفي الاونروا بأثر رجعي

الكشف عن موعد صرف رواتب موظفي غزة

Screenshot_6

استشهدت وبيدها حفنة تراب.. من هي الصحفية غفران وراسنة ؟

يديعوت: اتصالات مع "الليكود" لتشكيل حكومة جديدة ..وليتسمان يستقيل من الكنيست

الاتصالات الفلسطينية