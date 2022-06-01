شاهد: الاحتلال يعتدي على موكب تشييع الشهيدة غفران وراسنة

الخليل/سما/

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على موكب تشييع جثمان الشهيدة غفران وراسنة، قرب مخيم العروب شمال الخليل، اليوم. وحاول جنود الاحتلال منع مركبة الإسعاف التي نقلت جثمان الشهيدة من مستشفى الأهلي في الخليل، من دخول مخيم العروب، بعد أن أغلقوا البوابة الحديدية المنصوبة على مدخله.





وأفادت مصادر محلية، إن المشيعين حملوا جثمان غفران من مركبة الإسعاف إلى المخيم مشياً على الأقدام، رفضاً لإجراءات الاحتلال التنكيلية بالشهيدة بعد إعدامها.

واعتدى جنود الاحتلال بالضرب وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في تشييع الشهيدة.

ويأتي الاعتداء على جنازة الشهيدة غفران في سياق اعتداءات متعددة نفذتها قوات الاحتلال مؤخراً، على جنازات الشهداء، كما حصل في جنازة الشهيدين شيرين أبو عاقلة ووليد الشريف، في القدس المحتلة.

واستشهدت غفران وراسنة بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليها، قرب مخيم العروب، صباح اليوم، ويذكر أنها خريجة من كلية الإعلام في جامعة الخليل.