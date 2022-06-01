  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لهذا السبب..غانتس يؤجل سفره للهند

الأربعاء 01 يونيو 2022 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب..غانتس يؤجل سفره للهند



القدس المحتلة/سما/

أرجأ وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، سفره إلى الهند لعدة ساعات، في أعقاب رفض المعارضة أن يمتنع أحد أعضاءها في الكنيست عن التصويت على مشاريع قوانين بسبب غيابه.

وجاء في بيان صادر عن حزب "كاحول لافان" أن "الليكود قرروا أنهم معارضة لدولة إسرائيل. والمحاولات لاستهداف سفر وزير الأمن إلى الهند هي مس بأمن الدولة وعلاقاتها مع إحدى الدول العظمى المؤثرة في العالم".

وستصوت الهيئة العامة للكنيست على مشاريع قوانين، اليوم، أبرزها مشروع قانون عقوبة الإعدام على فلسطينيين، يطرحه عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، ومشروع قانون يمنع رفع أعلام فلسطيني في المؤسسات التي تمولها الحكومة، يطرحه عضو الكنيست إيلي كوهين من الليكود. وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع القانون الأخير ومنحت أعضاء الكنيست من الائتلاف حرية التصويت عليه.

وقررت أحزاب اليمين في المعارضة عدم تأييد أي مشروع قانون يطرحه الائتلاف.

وكانت زيارة غانتس إلى الهند قد تأجلت من نيسان/أبريل الماضي، وذلك بسبب زيارة مشابهة كان يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، القيام بها إلى الهند. وتأجلت زيارة بينيت أيضا. وسيوقع بينيت خلال زيارته للهند على مذكرة تفاهمات أمنية.

#غانتس #الهند

الأكثر قراءة اليوم

أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 6/2022: ارتفاع أسعار البنزين والغاز

انخفاض في سعر صرف الدولار

صور: استشهاد شابة برصاص الاحتلال قرب مخيم العروب بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

جيش الاحتلال يكشف عن واقعة "خطيرة" بين صفوفه ويفتح تحقيقا عاجلا

الرئيس يتلقى اتصالاً هاتفياً هاما من وزير الخارجية الأميركي

مباحثات عسكرية إسرائيلية ـ قبرصية بعد مناورات "ما وراء الأفق"..وغانتس يهدد

غزة: موعد الإجازة الصيفية لطلاب مدارس "الأونروا"

الأخبار الرئيسية

لجنة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدّة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

لا مساس بالتفويض والبرامج..لازاريني : قرار باعادة العلاوة السنوية المجمدة لموظفي الاونروا بأثر رجعي

الكشف عن موعد صرف رواتب موظفي غزة

Screenshot_6

استشهدت وبيدها حفنة تراب.. من هي الصحفية غفران وراسنة ؟

يديعوت: اتصالات مع "الليكود" لتشكيل حكومة جديدة ..وليتسمان يستقيل من الكنيست

الاتصالات الفلسطينية