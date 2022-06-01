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لجنة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدّة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

الأربعاء 01 يونيو 2022 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدّة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية



غزة/سما/

عقدت لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة جلستها الأسبوعية اليوم الأربعاء، ناقشت خلالها عدداً من القرارات والمذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.


وأدانت لجنة متابعة العمل الحكومي جريمة الاحتلال صباح اليوم باغتيال الشهيدة الصحفية والأسيرة المحررة غفران وراسنة بالعروب شمال الخليل، وقدمت التعازي لذويها وأكدت اللجنة على ضرورة وقوف المجتمع الدولي ومنظماته عند مسئولياته ووضح حد لإجرام الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين تجاه هذه الجرائم.

و اعتمدت محضر اجتماع لجنة البنية التحتية، كما أحالت عددًا من المشاريع والمقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة وإبداء الرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:
▪️تمديد قرار خصم 20% من تكلفة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية (الخطوط الدائمة) لمدة عام، وذلك للمؤسسات الصناعية، دعما للإنتاج المحلي.

▪️اعتماد مشروع إعادة تأهيل مفترق الجلاء- دوار الصاروخ، المقدم من وزارة النقل والمواصلات للحد من الازدحامات المرورية في المنطقة المذكورة.

▪️المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة لدراسة أوضاع المياه المعالجة المسترجعة، والحمأ الصلبة الناتجة عن المعالجة، لاستخدامها في المجالات الزراعية.

▪️إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

▪️إعادة تشكيل اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن.

▪️تشكيل لجنة قانونية لإعداد مقترح مشروع قانون عدالة الأحداث، برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية وعضوية عدد من الجهات الحكومية.

▪️اعتماد مقترح إنشاء مستودع البيانات الحكومي، المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

▪️تكليف وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين عن شهر مايو يوم الأحد القادم 05/06/2022م، وترتيب توفير السيولة اللازمة لذلك عبر الاستدانة من البنوك.

#لجنة العمل الحكومي بغزة

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