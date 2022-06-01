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آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

الأربعاء 01 يونيو 2022 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس



غزة/سما/

نشرت وزارة الداخلية في غزة ، مساء اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس 2 يونيو، والتي تضمنت أسماء الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم 2022/21.

وأعلنت عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (2 يونيو)، حسب الآتي: 

 الحافلتان: التاسعة والعاشرة، والمتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/23): اضغط هنا

 الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/21): اضغط هنا

 التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

 ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

 إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

#معبر رفح

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