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مفوض الاونروا يلتقي اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة

الأربعاء 01 يونيو 2022 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفوض الاونروا يلتقي اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة



غزة / سما /

التقى السيد فيليب لازاريني مفوض عام وكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة . وقال عدنان ابو حسنه المستشار الاعلامي للاونروا بان الجانبين ناقشا الوضع المالي للاونروا والتحديات التي تواجه المنظمة الدولية مشيرا الى ان مفوض الاونروا اكد للجنة بان لا احد يستطيع ان يمس تفويض الاونروا او يلغي برامجها وان الوكالة ستبقى مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات لهم.

وناقشت اللجنة مع مفوض الاونروا موضوع تثبيت المعلمين وعدم زيادة نسبة موظفي اليومي عن 7.5% وضرورة توسعة الخدمات للمنظمة الدولية كما طالبت اللجنة بالاستجابة لمطالب الموظفين المحليين .

واكد الجانبان على ضرورة استمرار اللقاءات مع المفوض العام للاونروا ومدير عمليات غزة وتبادل الافكار حول افضل السبل لحل مشاكل اللاجئين في قطاع غزة مؤكدة على اهمية الشراكة مع المجتمع المحلي للاجئين واسماع صوتهم.

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