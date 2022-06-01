هنية: "الأقصى" لا يقبل القسمة ولا الشراكة

اسطنبول/سما/

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن المسجد الأقصى لا يقبل القسمة ولا الشراكة.

ولفت هنية في كلمة له خلال وقفة تم تنظيمها لإحياء ذكرى شهداء أسطول الحرية في إسطنبول، إلى أن المسجد الأقصى يتعرض لمحاولات طمس هوية وفرض للتقسيم والزماني والمكاني فيه.

وأضاف " شهداء أسطول الحرية هم شهداء القدس وفلسطين، وستبقى دماؤهم أمانة في أعناقنا حتى نكسر الحصار عن غزة ونحرر القدس ونصلي في المسجد الأقصى المبارك".



كما وجّه هنية خلال كلمته تحيةً للمشاركين في الوقفة ولأهالي الشهداء الذين ضحوا بدمهم من أجل فلسطين، مؤكدا على أنّهم سيظلون في الذاكرة حتى التحرير والصلاة في المسجد الأقصى.