الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مُسيّرة مصرية

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، أن قواته الجوية أسقطت طائرة مُسيرة مصرية عبرت المناطق الحدودية حنوبي البلاد، يوم الإثنين الماضي، مشيرا على أن "الحادثة قيد التحقيق".

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية: اعترضت طائرات مقاتلة إسرائيلية طائرة مصرية بدون طيار اخترقت أجواء النقب يوم الاثنين.

وأضافت الصحيفة "تشير التحقيقات الأولية إلى أن هذه طائرة فُقد السيطرة عليها، واعترضتها الطائرات المقاتلة بعد التنسيق مع المصريين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن "طائرات حربية قامت مطلع الأسبوع (يوم الاثنين) باعتراض طائرة مسيرة في سماء النقب بالقرب من جبل ساغي".



وأضاف "لقد تم كشف ومتابعة المسيرة بشكل متواصل حتى اعتراضها بعد أن اجتازت المناطق الحدودية".



وتابع "يتم التحقيق في ملابسات الحادث".