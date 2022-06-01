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كم بلغ عدد مواليد قطاع غزة الجدد خلال شهر مايو الماضي ؟

الأربعاء 01 يونيو 2022 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
كم بلغ عدد مواليد قطاع غزة الجدد خلال شهر مايو الماضي ؟



غزة/سما/

سجل قطاع غزة خلال مايو/ أيار الماضي، 3 آلاف و106 مواليد جدد، و210 حالة وفاة، حسب إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني.

وأظهرت الإحصائية، أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بألف و588 مولودًا بنسبة تقدر بـ 51.1%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.8 % بواقع ألف و518 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجلت ألف و184 مولودًا جديدًا، فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 639 مولودًا.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 500 مولود، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 421 مولودًا، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 362.

وأفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 210 حالة وفاة خلال الشهر المنصرم، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 106 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 50.4 %، مقابل 104 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 49.5 %

#مواليد #غزة

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