لازاريني : قرار باعادة العلاوة السنوية المجمدة لموظفي الاونروا بأثر رجعي

غزة / سما /

أعلن فيليب لازاريني مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، أنه قرر دفع العلاوات المتأخرة لموظفي الوكالة بأثر رجعي .

وقال لازاريني على تويتر " انه بعد لقاء مثمر مع المجتمع واتحاد موظفي غزة" قررنا اعادة العلاوة المجمدة باثر رجعي لكافة الموظفين.

من جهته قال المستشار الاعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة أن المفوض أجرى لقاءات مثمرة وبناءة مع الفصائل الفلسطينية واللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة حيث أكد خلال اللقاء ان الاونروا لم ولن تنقل صلاحياتها لأي منظمة اخرى وأن البرامج والتفويض باق وان الوكالة ستبقى المسؤولة الوحيدة عن اللاجئين الفلسطينيين".

واضاف ابو حسنه ان لازاريني اوضح في لقاءاته مع لجنة المتابعة بأن الحديث عن نقل صلاحيات او برامج هي أوهام وان المنظمة الدولية تبحث عن تعاون وشراكات مع منظمات اممية اخرى لا تمس تفويضها او مهامها واعطى مثالا علة ذلك الشراكة مع منظمة الصحة العالمية في غزة في عملية التطعيم لمواجهة "كورونا" والتعاون مع منظمة الامم المتحدة للمستوطنات لاعادة اعمار مخيم درعا بسوريا واعادة الاف اللاجئين الفلسطينيين الى بيوتهم المدمرة والتعاون ايضا مع اليونيسف في برامج الاطفال والتعاون مع برنامج الغذاء العالمي في توزيع مساعدات نقدية للاجئين في سوريا ولبنان.

وتابع المفوض " لا احد يستطيع أن يمس تفويض الاونروا ونحن نتجه لتجديد التفويض في ديسمبر القادم" مشيرا الى ان اجتماعا للجنة الاستشارية سيعقد في بيروت في منتصف يونيو القادم يليه بعد اسبوع مؤتمر هام للمانحين في نيوورك.

من جهته قال اتحاد موظفي الاونروا بغزة في بيان له أن لقاءا ايجابيا تم اليوم مع المفوض العام بحضور مدير عمليات الوكالة بغزة ورئيس هيئة شئون الموظفين لحل جميع الاشكاليات العالقة والتى تخص الموظفين حيث اكد المفوض العام فى نهاية اللقاء على مايلى:



١. بحث قرار سياسة تعيين الأقارب بدرجه مباشرة مع التأكيد ان القريب درجه مباشرة هو من من ينتمى لبطاقة تموين العائلة هذا وسيستمر النقاش حول هذا الموضوع مع الاتحادات قبل عملية تطبيق هذه السياسة حيث يجب ان يكون التوظيف على اساس الكفاءة فقط.



٢.التزام المفوض العام بان لاتزيد نسبة اليومى عن.٧.٥% من اجمالى عدد العاملين وسيبدا العمل بها فورا.



٣.البدء بدفع العلاوة السنوية لجميع العاملين باثر رجعى وسيعطى المفوض العام تعليماته للدوائر الفنية للتطبيق فورا فى موعد أقصاه يوليو ٢٠٢٢.



٤. هناك العديد من القضايا التى تخص اقليم غزة سيتم متابعتها مع مدير عمليات غزة مثل LDC والبارت تايم وعدد ايام العمل بالصحة وموضوع صندوق التأمين والمعاشات وامور أخرى.



٥. بالنسبه لموضوع الشراكة مع مؤسسات دولية اخرى حسب التصريحات الاخيرة فقد اكد المفوض العام ان الأونروا تاخذ تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة ولن لتكون هناك اية منظمه اممية مسئوله عن اللاجئين الفلسطينيين سوى الاونروا