اختيار الفلسطينية هبة سعدية لتحكيم العديد من البطولات الآسيوية والدولية

القدس المحتلة/سما/

- اختار الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم الحكم الفلسطينية هبة سعدية للمشاركة في تحكيم العديد من البطولات الدولية.

وافتتحت سعدية مشاركتها في تحكيم بطولة "موريس ريفيلو" 2022 للرجال تحت 21 عاما والتي تستضيفها فرنسا خلال الفترة 29 أيار/ مايو وحتى 13 حزيران/ يونيو الجاري، بمشاركة منتخبات من 12 دولة حول العالم.

كما تم اختيار سعدية ضمن طاقم الحكام لمباريات المجموعة التاسعة في كأس الاتحاد الآسيوي 2022، والتي تقام بنظام التجمع خلال الفترة من 24 إلى 30 حزيران/يونيو الجاري في فيتنام، حيث تضم المجموعة كل من فيتل الفيتنامي وهوغانغ يونايتد السنغافوري وفنوم بينه الكمبودي ويونغ ايلفنتس من لاوس.

وستشارك سعدية خلال شهر آب/ أغسطس المقبل في تحكيم مباريات بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما والتي تستضيفها كوستاريكا.

وكانت سعدية شاركت في إدارة مباريات كأس آسيا للسيدات التي أقيمت في الهند خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.