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الفلسطيني سعيد كزك يفوز بالمرتبة الأولى في الرماية الأولمبية بمدريد

الأربعاء 01 يونيو 2022 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفلسطيني سعيد كزك يفوز بالمرتبة الأولى في الرماية الأولمبية بمدريد



مدريد/سما/

 فاز البطل الفلسطيني سعيد كزك، بالمرتبة الأولى في رماية المسدسات عن مسافة 50 مترا، في مسابقة الرماية الأولمبية الدولية، التي نظمها نادي الكور الإسباني للرماية الأولمبية في ساحة اتحاد الرماية الأولمبية في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويشارك كزك سنويا بالعديد من البطولات منها بطولة إسبانيا، وكأس الملك الذي حاز فيها على المرتبة الثانية بغرناطة الشهر الماضي.

ويعتبر كزك إضافة لتميزه بمهارة الرماية، أشهر مصارع للثيران على مستوى المملكة الإسبانية، ويحمل لقب (البلستينو) أي الفلسطيني، حيث بدأ بممارسة مصارعة الثيران منذ 50 عاما، وتدرج من المرحلة الثالثة فالثانية إلى أن أصبح مصارعا من الدرجة الأولى لثيران تزن أكثر من 600 كغم.

يذكر بأن سعيد كزك إسباني من أصل فلسطيني، وهو من مواليد حيفا التي هجر منها مع أسرته في العام 1948 إبان النكبة الفلسطينية إلى دمشق ثم لجأ إلى إسبانيا.

#سعيد كزك #الرماية الاولمية #مدريد

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