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العالول: شعبنا لن يصمت ولن يقبل بتكريس الاحتلال لسياسات لإطالة أمد وجوده واستمراره

الأربعاء 01 يونيو 2022 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: شعبنا لن يصمت ولن يقبل بتكريس الاحتلال لسياسات لإطالة أمد وجوده واستمراره



رام الله/سما/

أطلع نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، اليوم الأربعاء، القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، على آخر التطورات السياسية، خاصة ما تشهده القدس من استفزازات متعمدة من قبل دولة الاحتلال.

وتطرق العالول، لدى استقباله القنصل البريطاني في مدينة رام الله، إلى ما سمي بمسيرة الأعلام وعربدة المستوطنين في القدس واقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى وخرق الوضع التاريخي القائم فيه، وامتداد هذه الاعتداءات لكافة المناطق في الضفة المحتلة، وما تقوم به قوات الاحتلال من عمليات قتل بدم بارد للمواطنين الفلسطينيين.

 وقال: إن كل هذه الأفعال والسياسيات التي تنتهجها دولة الاحتلال عبر قواتها المحتلة وقطعان مستعمريها ستواجه برد من شعبنا، وأن شعبنا لن يصمت ويقبل بأن يبقى الاحتلال يكرس سياسات لإطالة أمد وجوده واستمراره، وإن هذا الاحتلال بكل أدواته وأشكال وجوده يتحمل مسؤولية ما يحدث بما يشكله ذلك من خرق للقوانين والأعراف الدولية.

وطالب المجتمع الدولي عموما والحكومة البريطانية خصوصا، بالقيام بمسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة لجم الاحتلال والزامه بوقف كل انتهاكاته.

من جانبها، عبرت كورنر عن استيائها مما يحدث بالقدس من اعتداءات واقتحامات للمسجد الأقصى، كذلك من اغتيال الصحفية شرين أبو عاقلة، والتزام بلادها بالحل على أساس الدولتين.

#محمود العالول #الاحتلال

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