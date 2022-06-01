  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو هولي يبحث مع وفد نرويجي أوضاع المخيمات الفلسطينية

الأربعاء 01 يونيو 2022 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هولي يبحث مع وفد نرويجي أوضاع المخيمات الفلسطينية



غزة/سما/

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الأربعاء، مع وفد نرويجي برئاسة نائب القنصل النرويجي آرلينج هويم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، وتطورات أزمة وكالة الغوث "الأونروا" المالية، وانعكاساتها على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأكد أبو هولي، خلال اللقاء الذي عقد بمقر دائرة شؤون اللاجئين في مدينة غزة، أن الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في المخيمات صعبة للغاية، وفي حالة انهيار، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر في أوساطهم، وفقدان المساعدات النقدية قوتها الشرائية، خاصة في لبنان، وسوريا، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعجز "الأونروا" عن تلبية احتياجاتهم المتزايدة جراء أزمتها المالية.

وتطرّق إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا في قطاع غزة، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي، ما أدى الى اعتماد ما يزيد عن 1.2 مليون لاجئ فلسطيني على المساعدات المقدمة من "الأونروا" كمصدر دخل أساسي.

وأكد استمرار عمل "الأونروا" في تقديم خدمات الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم، طبقا لما ورد في القرار (194) بالعودة إلى ديارهم، رافضا أي مقترحات تتعارض مع تفويض عملها، وفق القرار (302) لمعالجة أزمة "الأونروا" المالية، بما في ذلك الشراكات مع المنظمات الدولية.

ودعا أبو هولي النرويج والدول المانحة بتقديم تمويل إضافة لسد العجز المالي الذي تعاني منه "الأونروا"، والذي يقدر بـ 100 مليون دولار في ميزانيتها الاعتيادية.

كما ثمن دعم النرويج لميزانية "الأونروا" للعام 2022، والذي يقدر بـ 31 مليون دولار، وتقديم موعد تبرعها المالي، والذي ساهم في تمكينها من الاستمرار في خدماتها وصرف رواتب موظفيها، لافتا إلى أن النرويج ممول وداعم رئيسي لوكالة الغوث، وكان لها دور كبير في تخطيها لأزماتها لمالية في الأعوام الماضية.

وأشاد بالجهود التي بذلها آرلينج هويم خلال ترؤسه لاجتماعات اللجنة الفرعية، وحث المانحين على دعم "الأونروا"، والتركيز على الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا في رعاية وخدمة اللاجئين الفلسطينيين، داعيا النرويج إلى استثمار علاقاتها الدولية لحشد الدعم السياسي، لتجديد تفويض "الأونروا" في شهر كانون الأول، وانجاح مؤتمر التعهدات للدول المانحة المزمع عقده في 23/6/2022 في نيويورك.

من جهته، أكد هويم أن بلاده ستواصل دعم "الأونروا"، إيمانا منها بالدور الحيوي الذي تلعبه في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتلبية احتياجاتهم، وفي تعزيز استقرار المنطقة.

ولفت إلى أن النرويج زادت من قيمة مساهماتها المالية للأونروا خلال العام الجاري، رغم تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، مؤكدا أنها ستعمل بكل جهد لإنجاح مؤتمر التعهدات لكبار المانحين الذي سيعقد في نيويورك بتاريخ 23/6/2022.

#احمد ابو هولي

الأكثر قراءة اليوم

أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 6/2022: ارتفاع أسعار البنزين والغاز

انخفاض في سعر صرف الدولار

صور: استشهاد شابة برصاص الاحتلال قرب مخيم العروب بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

جيش الاحتلال يكشف عن واقعة "خطيرة" بين صفوفه ويفتح تحقيقا عاجلا

الرئيس يتلقى اتصالاً هاتفياً هاما من وزير الخارجية الأميركي

مباحثات عسكرية إسرائيلية ـ قبرصية بعد مناورات "ما وراء الأفق"..وغانتس يهدد

غزة: موعد الإجازة الصيفية لطلاب مدارس "الأونروا"

الأخبار الرئيسية

لازاريني : قرار باعادة العلاوة السنوية المجمدة لموظفي الاونروا بأثر رجعي

اقتصاد غزة توضح أسباب فرق الثمن بين المخابز ونقاط البيع

الكشف عن موعد صرف رواتب موظفي غزة

Screenshot_6

استشهدت وبيدها حفنة تراب.. من هي الصحفية غفران وراسنة ؟

يديعوت: اتصالات مع "الليكود" لتشكيل حكومة جديدة ..وليتسمان يستقيل من الكنيست

الاتصالات الفلسطينية