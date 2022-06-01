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إصابات بالاختناق واعتقال أربعة شبان خلال مواجهات في حوارة جنوب نابلس

الأربعاء 01 يونيو 2022 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق واعتقال أربعة شبان خلال مواجهات في حوارة جنوب نابلس



نابلس/سما/

 أصيب، اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين بحالات اختناق، واعتقل أربعة شبان، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وأفاد الناطق باسم حركة "فتح" في حوارة عواد نجم لـ"وفا"، بأن أحد المستوطنين حاول إزالة علم فلسطين عن أحد الأعمدة على الشارع الرئيس، ومنعه شبان البلدة، وبأن قوات الاحتلال تدخلت وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان وهم: عدي علي حمدان، ومحمد سائد عودة، ورامي حماد عودة، وعنان شفيق عودة.

#اصابات #نابلس

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