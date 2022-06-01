الاحتلال يهدم "بركسين" وأسوارا جدارية في بلدة الزعيم

القدس المحتلة/سما/

- هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "بركسين" وأسوارا جدارية، في بلدة الزعيم، شمال شرق القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت بيتنا متنقلا سكنيا "بركسا"، تبلغ مساحته 70 مترا مربعا، يعود للمواطن عبد الرحمن السلايمة، ويأوي خمسة أفراد، وبركس أغنام يعود له، بمساحة 120 مترا مربعا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن جرافات الاحتلال هدمت أربعة أسوار جدارية، تعود لكل من: عبد الناصر الإمام، وأيمن يغمور، وأبو رامي الراز، وأبو عادل جويلس.

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