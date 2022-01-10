وسط اعتداء قوات الاحتلال.. تشييع جثمان الشهيدة غفران وراسنة شمال الخليل

رام الله / سما /

شيعت جماهير غفيرة في مخيم العروب شمال الخليل، ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيدة غفران وراسنة (31 عامًا)، وسط اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين بالتشييع وحاولت منعهم من الدخول إلى المخيم، للوصول إلى بلدة شيوخ العروب مسقط رأسها.

وانطلق موكب التشييع من بيتها في منطقة الشيوخ العروب، إلى مقبرة العروب.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشابة غفران وراسنة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مخيم العروب، شمال الخليل، بحجة محاولتها طعن جنود.

وافاد نادي الأسير ان الشهيدة كانت اسيرة محررة وقد اعتقلت بتاريخ 10/1/2022 وافرج عنها بعد اعتقال استمر 3 شهور بتاريخ 2022/3/18.

وتحمل شهادة البكالوريوس في الإعلام من جامعة الخليل وتخرجت 2014 ، وتدربت في إذاعات محلية، وعملت في تغطية اخبار صحفية بشكل مستقل.