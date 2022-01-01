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شاهد.. فوز كبير لشباب رفح .. ونقطة للهلال والحوانين

الأربعاء 01 يونيو 2022 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. فوز كبير لشباب رفح .. ونقطة للهلال والحوانين



غزة / سما /

حقق شباب رفح فوزا كبيرا على نظيره شباب خانيونس (3-0), ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل ثلاثية "الزعيم" محمد السدودي (2), وجمعة الهمص (54), ومحمد النمس (81), ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة, ويتوقف رصيد "النشامى" عند 25 نقطة في المركز السادس.

الهلال – بيت حانون الرياضي (0-0)

وتعادل الهلال مع بيت حانون الرياضي دون أهداف.


وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليرفع الهلال رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر, ويصبح رصيد "الحوانين" 31 نقطة في المركز الرابع.

الأقصى – خدمات جباليا (0-1)

وفي الدرجة الأولى, خطف خدمات جباليا فوزا ثمينا من الأقصى (1-0).

ويدين خدمات جباليا بانتصاره الغالي إلى نضال لبد الذي سجل هدف المباراة الوحيد (48), ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير, ويبقى رصيد الأقصى 19 نقطة في المركز التاسع.
 

#دوري الممتازة #شباب رفح #شباب خانيونس

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