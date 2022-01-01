الاحتلال يهدم غرفا وخياما سكنية ومنشآت زراعية في مسافر يطا

الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، عددا من الغرف والخيام السكنية والمنشآت الزراعية في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور ، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة الفخيت شرق يطا، وهدمت ثلاث غرف سكنية، وأربع خيام، وبيتا متنقلا "بركسا" للأعلاف وحظيرتين للماشية، كما واستولت على ثلاث خيام أخرى، تعود ملكيتها للأشقاء محمد وبلال وبشار أبو صبحة.

يذكر انه هذه المرة الثانية التي تهدم فيها قوات الاحتلال مساكن العائلة، حيث هدمت قبل نحو اسبوعين منزلا للعائلة في ذات المنطقة تبلغ مساحته 100 متر مربع.