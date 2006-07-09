غزة: الحكم بالإعدام شنقًا على مدان بقتل مزدوج

غزة/ سما /

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى بالإجماع حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على متهم أدين بتهمة القتل قصدًا استنادًا لمواد القانون.



وأدانت الهيئة، المتهم (م/ح)، بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل الطفل المجني عليه "براء جمال جربوع"، والمجني عليها "نعمة عبد الرحمن حمد" وحكمت بمعاقبته بالإعدام شنقًا حتى الموت، وذلك عن تهمة القتل قصدًا بالاشتراك، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، استنادًا لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936.



وأشارت إلى أن الحكم جاء بناءً على أدلة الإثبات من خلال تقديم النيابة العامة كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وبعد إتاحة الفرصة وإعطاء المتهم حقه في الدفاع وتقديم البينات، وسماع مرافعات محاميه.



وكان المتهم قتل قصدًا وبالاشتراك الطفل براء جربوع والبالغ من العمر (11 عامًا)، والمجني عليها نعمة حمد بتاريخ 09/07/2006 وذلك بأن أطلق النار عليهما من سلاح ناري "كلاشنكوف" مما أدى لإصابتهما بشكل مباشر مما أدى للوفاة كما هو موضح ومبين تفصيلاً في تقرير الطب الشرعي (الصفة التشريحية) وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.