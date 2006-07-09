  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: الحكم بالإعدام شنقًا على مدان بقتل مزدوج

الأربعاء 01 يونيو 2022 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الحكم بالإعدام شنقًا على مدان بقتل مزدوج



غزة/ سما /

 أصدرت هيئة الجنايات الكبرى بالإجماع حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على متهم أدين بتهمة القتل قصدًا استنادًا لمواد القانون.


وأدانت الهيئة، المتهم (م/ح)، بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل الطفل المجني عليه "براء جمال جربوع"، والمجني عليها "نعمة عبد الرحمن حمد" وحكمت بمعاقبته بالإعدام شنقًا حتى الموت، وذلك عن تهمة القتل قصدًا بالاشتراك، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، استنادًا لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936.

وأشارت إلى أن الحكم جاء بناءً على أدلة الإثبات من خلال تقديم النيابة العامة كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وبعد إتاحة الفرصة وإعطاء المتهم حقه في الدفاع وتقديم البينات، وسماع مرافعات محاميه.

وكان المتهم قتل قصدًا وبالاشتراك الطفل براء جربوع والبالغ من العمر (11 عامًا)، والمجني عليها نعمة حمد بتاريخ 09/07/2006 وذلك بأن أطلق النار عليهما من سلاح ناري "كلاشنكوف" مما أدى لإصابتهما بشكل مباشر مما أدى للوفاة كما هو موضح ومبين تفصيلاً في تقرير الطب الشرعي (الصفة التشريحية) وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول فلسطيني: أمريكا أجرت سلسلة اتصالات مع الرئاسة وهذا ما أبلغه الرئيس عباس لجميع الأطراف..

جيش الاحتلال يكشف عن واقعة "خطيرة" بين صفوفه ويفتح تحقيقا عاجلا

انخفاض في سعر صرف الدولار

مباحثات عسكرية إسرائيلية ـ قبرصية بعد مناورات "ما وراء الأفق"..وغانتس يهدد

يديعوت: "هندسة الوعي"ساهمت في انتفاضة الفلسطينيين ضد اسرائيل وهذا هو سؤال المليون دولار..

وزير خارجية تايوان يحذر "إسرائيل" من الصين ويقدم لها نصيحة

بالأسماء: الاحتلال يعتقل 8 صيادين قبالة سواحل رفح

الأخبار الرئيسية

زيد

هارتس : جنود الاحتلال أعدموا الشهيد زيد غنيم بدم بارد

a0c2b0117f88c5212bf4fa23fea4aec2

صور: استشهاد شابة برصاص الاحتلال قرب مخيم العروب بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

صحيفة: الرئيس يدرس تنفيذ هذه الخيارات الصعبة للضغط على الاحتلال وإدارة بايدن

حكومة الاحتلال تجدد الاستيطان في مناطق E1 رغم اعتراض الادارة الاميركية

الرئيس يتلقى اتصالاً هاتفياً هاما من وزير الخارجية الأميركي

الاتصالات الفلسطينية