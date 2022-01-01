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"حقوق الانسان" في المنظمة تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الاعدامات الميدانية بحق شعبنا

الأربعاء 01 يونيو 2022 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، العالم بمؤسساته ودوله الموقعة على القوانين والاتفاقيات الدولية، للوقوف، بوجه عمليات الإعدام المنظمة التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة يوميا.

وأوضحت الدائرة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الفحص السريري للشهيدة من قبل وزراة الصحة الفلسطينية، يظهر أن الرصاصة اخترقت صدرها من الجهة اليسرى (تحت الابط) وخرجت من الجهة اليمنى، الامر الذي يؤكد ان اطلاق النار من قبل قوات الاحتلال هو بهدف الإعدام والقتل.

واعتبرت أن الجريمة تأتي في اطار سلسلة الجرائم التي أصبحت بمثابة ممارسة يومية لجيش الاحتلال وحكومته الاجرامية، بشكل يحتم على المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته.

#حقوق الانسان #منظمة التحرير #الاحتلال #المجتمع الدولي

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