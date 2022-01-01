مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام ويدمرون محاصيل زراعية في مسافر يطا

الخليل / سما /

اعتدى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على رعاة أغنام، ودمروا محاصيل زراعية في قرية الجوايا، شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور ، إن مستوطني "ماعون، وخفات ماعون" المقامتين على أراضي المواطنين، اعتدوا بحماية من جنود الاحتلال ولليوم الثاني على التوالي، على الرعاة في قرية جوايا قرب العين البيضا، ومنعوهم من الوصول الى المراعي تحت تهديد السلاح.

وأضاف أن المستوطنين أطلقوا ماشيتهم في حقول المواطنين الزراعية في تلك المنطقة، ما أدى الى تدمير محاصيل القمح والشعير التي تعود لعائلة الشواهين.