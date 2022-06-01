ريال مدريد يضحي بنجميه لـ"عيون" بديل مبابي!

وكالات / سما /

أكدت تقارير صحفية إسبانية, أن ريال مدريد مستعد للتضحية بأكثر من لاعب في صفوفه، للتعاقد مع البرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان.



وزعمت العديد من التقارير مؤخرا أن لياو بات الصفقة الرئيسية في "ميركاتو الريال، بعد فشل التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.



ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد يدرك أن ميلان مهتم بنجميه ماركو أسينسيو ولوكا يوفيتش، ما يجعله يوافق على انتقالهما إلى "سان سيرو" لتقليل سعر صفقة اللاعب البرتغالي.



وأوضحت "آس", أن لياو لديه شرط جزائي يبلغ 150 مليون يورو، ويرفض ميلان رحيل لاعبه في "الميركاتو" الصيفي بأقل من هذا الرقم.



وأشارت إلى أن ميلان يعمل حاليا على تجديد عقد لياو, الذي ينتهي في صيف 2024، لرفع قيمة الشرط الجزائي إلى 200 أو 250 مليون يورو.

